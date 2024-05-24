

極美品 YAMAHA電子ピアノ 新品未使用品 - 鍵盤楽器



極美品 YAMAHA電子ピアノ 新品未使用品 - 鍵盤楽器



極美品 YAMAHA電子ピアノ 新品未使用品 - 鍵盤楽器



電子キーボード (黒)YAMAHA www.krzysztofbialy.com



未使用】(開封のみ)ヤマハ YAMAHA 電子ピアノ用 高低自在椅子 ブラック ...



【美品】YAMAHA キーボード 電子ピアノ(EZ-J22) | フリマアプリ ラクマ



スタンダードの通販 90点（楽器） | お得な新品・中古・未使用品の ...



ALESIS Recital◯電子ピアノ◯88鍵盤◯スタンド◯フットペダル ...



ヤマハ YAMAHA 電子ピアノ Pシリーズ 88鍵盤 ホワイト P-125WH



未使用】(開封のみ)ヤマハ YAMAHA 電子ピアノ用 高低自在椅子 ブラック ...



ヤマハ YAMAHA 電子ピアノ Pシリーズ 88鍵盤 ホワイト P-125WH



電子ピアノ



新製品電子ピアノ】YAMAHA NU1XA 11月10日（金）発売！ ご予約受付中 ...



【美品】YAMAHA キーボード 電子ピアノ(EZ-J22)



未使用】(開封のみ)ヤマハ YAMAHA 電子ピアノ用 高低自在椅子 ブラック ...

未使用品傷無し極美品YAMAHA(ヤマハ)電子ピアノARIUSYDP-164R2年前に新品購入後、1度も使用せずにオブジェとして部屋に置いておりました。傷もありません。購入したままですので、ペダル部分も梱包されたままです。椅子も付属します。なお、上のフィギュアは付きません。ヘッドホンも衛生上、販売致しません。当方、非喫煙者で出張が多く、こちらの物件にもたまにしか住んでおりませんでしたので料理臭や生活臭等は全くしないと思われます。かなり綺麗ですが、発送前に1度除菌シートで拭いてから梱包致します。是非ご検討くださいませ配送業者につきましては、購入者様のほうでご用意していただきたく存じます。#ピアノ#電子ピアノ#楽器#YAMAHA#ピアノ未使用