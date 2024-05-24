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極美品 YAMAHA電子ピアノ 新品未使用品
商品番号 Y47134030079
商品名

極美品 YAMAHA電子ピアノ 新品未使用品
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 20,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用品傷無し極美品YAMAHA(ヤマハ)電子ピアノARIUSYDP-164R2年前に新品購入後、1度も使用せずにオブジェとして部屋に置いておりました。傷もありません。購入したままですので、ペダル部分も梱包されたままです。椅子も付属します。なお、上のフィギュアは付きません。ヘッドホンも衛生上、販売致しません。当方、非喫煙者で出張が多く、こちらの物件にもたまにしか住んでおりませんでしたので料理臭や生活臭等は全くしないと思われます。かなり綺麗ですが、発送前に1度除菌シートで拭いてから梱包致します。是非ご検討くださいませ配送業者につきましては、購入者様のほうでご用意していただきたく存じます。#ピアノ#電子ピアノ#楽器#YAMAHA#ピアノ未使用
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