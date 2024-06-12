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ゲームボーイアドバンスSP (パールブルー)+純正ACアダプター
商品番号 A43987652142
商品名

ゲームボーイアドバンスSP (パールブルー)+純正ACアダプター
ブランド名 ゲームボーイアドバンス
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームボーイアドバンスSP(パールブルー)+純正ACアダプターです。本体(バッテリー内蔵)・純正ACアダプターのみです。GB・GBAカセットにて動作確認済み。破損の無いようにしっかり梱包して発送します。NintendoGAMEBOYADVANCESPゲーム機本体種類:GAMEBOYADVANCESPポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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