ゲームボーイアドバンスSP (パールブルー)+純正ACアダプター

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商品詳細
ゲームボーイアドバンスSP(パールブルー)+純正ACアダプターです。本体(バッテリー内蔵)・純正ACアダプターのみです。GB・GBAカセットにて動作確認済み。破損の無いようにしっかり梱包して発送します。NintendoGAMEBOYADVANCESPゲーム機本体種類:GAMEBOYADVANCESPポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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