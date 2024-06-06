ちいかわ×サンリオキャラクターズ ぷちミニフードマスコット シナモロール

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商品詳細
⚠️プロフィール必読ちいかわ×サンリオキャラクターズぷちミニフードマスコットちいかわ・シナモロールタグは切ってしまいましたがほとんど外には持ち出していないため状態は良いです。フードは取り外し可能です。
http://narcologia.ru/goods/traverse234726.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose465640.html
http://narcologia.ru/goods/reboot490736.html
ちいかわ×サンリオキャラクターズ ぷちミニフードマスコット（ちいかわ・シナモロール）
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