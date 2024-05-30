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エンジェルセラピーオラクルカード Angel Therapy oracle日本語
商品番号 A20765899888
商品名

エンジェルセラピーオラクルカード Angel Therapy oracle日本語
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 1,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

すでに絶版となっている貴重なカードです。しかも初期にしかない金縁です。購入後はあまり使っておりません。公式から購入した日本語版正規品。写真でうまく伝わらないかもしれませんがよれなどはないものの擦り傷のようやものはケースにございます。細部が気になる方の入札はご遠慮ください。カード自体は比較的綺麗です。当方数秘33の人間です。セラピストとしてのエネルギーの中に保管しております。「エンジェルセラピーオラクルカード」ドリーン・バーチュー/渡辺京子定価:-#ドリーン・バーチュー#渡辺京子#渡辺_京子#本#心理学／心理学
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