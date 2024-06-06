stayc トレカ　セット　dearmymuse

staycteddybeardearmymuseヨントントレカになります。トレカのみの商品となります。6枚セットになります。硬化ケース＋スリーブ＋防水加工にて発送致します。（2枚ずつまとめて硬質ケースに入れて発送致します。）他メンバー出品予定ですか等のご質問はおやめください。※素人保管・海外製品であることにご理解頂ける方のみご購入お願い致します。値下げ不可即購入可能バラ売り不可staycトレカ ヨントントレカ スミン シウン セウン アイサ ユン ジェイ JISAアルバム ステイシ teddybearディマミュ



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