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商品詳細
ご覧いただきまして、誠にありがとうございます。★ノエル・ヌエット★東京★挿絵本★風景画★50点記載★1946年★昭和21年★NoelNouet★TOKYOコメントなしの即購入大歓迎です!価格交渉にも対応させていただきます。ヌエットの挿絵50点が掲載されております。挿絵は全て揃っており、かなり希少な本でございます。◆コンディション経年によるヤケ、表裏両表紙の左下に破れ、表表紙に大きめのシミが数点ございますが、綴じはしっかりしており、抜けはございません。ビンテージ品にしてはキレイなほうだと思います。詳細は画像を参照下さいませ。◆サイズ縦：約26センチ横：約18センチ迅速、丁寧な対応を心がけております。よろしくお願い致します。#ノエル#ヌエット#Noel#Nouet#東京#TOKYO#挿絵本#風景画#1946年#昭和21年
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★ノエル・ヌエット ★東京 TOKYO ★挿絵本 風景画 50点記載 1946年
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