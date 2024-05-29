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【ポケモンカード】レイジングサーフ 1BOX 未開封・シュリンク付き
商品番号 F61192985164
商品名

【ポケモンカード】レイジングサーフ 1BOX 未開封・シュリンク付き
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。【商品説明】ポケモンカードゲーム強化拡張パックレイジングサーフ1BOX未開封・シュリンク付きポケモンセンターオンライン納品分となります。【発送】らくらくメルカリ便での発送を予定しております。【その他】値引き交渉は対応できかねます。すり替え防止のため、返品・返金は対応できかねます。ボックスパックシングル···ボックス(box)
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