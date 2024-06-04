パワポケ パワプロクンポケット 13本 フルセット 動作確認済 動作不良対応あり

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『パワポケパワプロクンポケット13本フルセット』「13本セットで購入したが、そのうち1〜2本は動作せず、返品に応じてくれなかった。」というトラブルを多く聞きます。当商品は安心の【動作不良対応】があります。万が一動作確認できない場合は、1本からでも交換対応に応じますので、セット買いでもご安心いただけます。《商品状態》2023年9月15日動作確認を行い、正常に使用出来ることを確認しました。端子のクリーニングも行いましたが、製造が古い商品でもありますので、起動時に何度かソフトを抜き差ししなければならない場合もありますので、ご理解ください。必要であれば画像追加致します。《動作不良対応》万が一、動作不良があった場合は、対象ソフトをご返送いただき、再度端子クリーニングを行います。それでも動作確認できない場合は、同種別品のソフトと交換対応を致します。《発送方法》発送前に動作確認を行い、梱包しております。防水対策のため、ビニール製チャック袋に入れ、梱包材に包んで、ネコポス(配送補償、匿名配送、追跡可能)にて安全確実にお届けします。《セット内容》パワプロクンポケット1・2(GBA)「極亜久高校編、ドリルモグラーズ編」パワプロクンポケット3(GBA)「サイボーグ編」パワプロクンポケット4(GBA)「日の出高校編」パワプロクンポケット5(GBA)「大神モグラーズ編」パワプロクンポケット6(GBA)「町工場社会人野球編」パワプロクンポケット7(GBA)「甲子園ヒーロー編」パワプロクンポケット8(DS)「特命ハンター編」パワプロクンホケット9(DS)「さすらいのナイスガイ編」パワプロクンポケット10(DS)「甲子園一直線編」パワプロクンポケット11(DS)「新球団ナマース編」パワプロクンポケット12(DS)「電脳野球編」パワプロクンポケット13(DS)「逆転球児編」パワプロクンポケット14(DS)「燃えろ魔球リーグ編」#パワプロクンgames