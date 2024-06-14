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NEW ニンテンドー 3DS LL メタリックブルー
商品番号 K68518074507
商品名

NEW ニンテンドー 3DS LL メタリックブルー
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 8,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoNEWニンテンドー3DSLL1個別売ACアダプター　WAP-002(JPN)1個color:メタリックブルーゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ2016年4月に新品で購入した物です。子供が約2年ぐらい遊んだ物になります。本体は細かい傷あります、画面は保護シート貼ってありますが、剥がれかけと気泡があります。ACアダプターは細かい傷あります。箱は傷、汚れあります。※写真に写っている物が全てです。※今後の保証、返品には応じられませんのでご理解頂ける方のみご購入ください。#任天堂#Nintendoゲーム3DS携帯ゲームスイッチSwitchプレステおもちゃゲーム本体
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