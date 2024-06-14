ウルトラマングラフィティ　カネゴン＆カネポン　食玩

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商品詳細
キャラクター···特撮ヒーロー１９９０年未使用品フロッキータイプのカネゴン＆カネポンウルトラマンのアニメウルトラマングラフィティの箱入りミニフィギュア フロッキータイプ。３０年以上前のものですが、箱の状態も良い方だと思います。あくまでも個人保管ですので完品をお求めの方にはご期待に添えないかもしれません。バラ売りはいたしません。
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