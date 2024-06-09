目白とうぐいす 飼い方と鳴かせ方　深川景義　泰文堂　T-314

T-314 目白とうぐいす飼い方と鳴かせ方 深川景義 泰文堂昭和45年2刷360円カバースレカバーの上に紙カバー付けてましたが、その跡（画像4，5）があります。中 まずまずですが、50年以上前の本です。経年劣化ご了承下さい。ヤフオク過去5年3400円 5000円 5400円など出品している私の本全体として、表紙などのスレやページを捲ったへこみ、折れ、曲がりなどある場合が御座います。中古品をご了承の上、ご入札ください。プチプチ梱包 紙袋に入れて発送※付属品は、画像を参照下さい。個人での出品です。ご入金確認後の発送に2,3日かかる場合がございます。何卒宜しくお願い致します。



vol.58 目白とうぐいす―飼い方と鳴かせ方｜とりたち



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