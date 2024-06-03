YAMAHA ヤマハ エレクトーン　補助ペダル　PK-2

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商品詳細
まだペダルに足が届かないお子様が、正しい姿勢でペダル操作や演奏をするための補助ペダル鍵盤「PK-2」エレクトーンのペダル鍵盤の上にのせ、アジャスターを調節して使用します。【注】フルベース鍵盤（ELS-01X・ELS-02X）、ペダル鍵盤が分離しているELC-02、D-DECKには使用できません。娘に購入しましたが、成長が早くほとんど使用せずに終わりました。かなり美品です！箱付き、他備品も全て揃っています！
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