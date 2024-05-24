「スミス有機化学上」大嶌幸一郎/山本尚/JaniceGorzynskiSmith定価:￥6500#大嶌幸一郎#大嶌_幸一郎#山本尚#山本_尚#JaniceGorzynskiSmith#Janice_Gorzynski_Smith#本#自然／化学目立った汚れや傷はありませんが、書き込み跡(消しゴムで消した跡)が一部あります。基本時には確認したので書き込みはほとんどないと思います！お気持ち程度のお値下げは可能です！綺麗な状態ではありますが、汚れや書き込み等見落としている場合があること、中古品であることをご理解頂けるようよろしくお願い致します。



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