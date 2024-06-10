【研修出版】昭和天皇実録　写真集　1989年4月20日発行

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商品詳細
【研修出版】 昭和天皇 1989年4月20日発行 定価38,000円天皇陛下 皇室アルバムです昭和天皇のお言葉や幼少期のお話皇室系図や勲章などいろいろな写真があります祖父が当時買ってそのまま保管してみてたみたいです。折り目、カビ、日焼け、色褪せ等なく綺麗な状態です。全体のページ数 277ページ印刷所図書印刷株式会社昭和天皇福井秀夫横 26.5cm縦 37cm厚さ 2.5cm#写真#本#研修出版#記念#昭和天皇#皇室#昭和天皇写真集#アルバム#実録#天皇写真集
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