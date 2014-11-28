もちとちーず LIVE CD 1stワンマン predia BAND-MAID

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prediaとBAND-MAIDメンバーのアコースティックグループです。販売時よりCD-Rです。再生の保証は致しかねます。ケーススレあり。承知置きの上、ご購入お願い致します。クッションに包んで発送致します。宜しくお願い致します。#もちとちーず#predia#BANDMAID#EastOfEden#ラズワルド#湊あかね#村上瑠美奈#岡村明奈#遠乃歌波#廣瀬茜