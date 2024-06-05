KC エフェクターボード　EC-60/SV

エフェクターボードの運搬用に2022年11月購入。ほぼ自宅内でのみ使用。ケース内部に別途購入したウレタンクッションを入れて使用していました。接着面のクッションに傷跡あり。追加クッション必要であればご相談ください。相談なければ、写真記載の商品に付属品の鍵を同梱して発送させていただきます。10/18 値下げいたしました。以下、販売店からの転載です。コンパクトエフェクター・マルチエフェクター・MTRやその他機材などを収納し、持ち運びやセッティング時が可能。ハード素材で衝撃に強く、収納した機材を守ります。内寸(幅x奥行x上蓋+ボード):495x250x65+20mmカラー:シルバー



KC エフェクターケース EC-60/SV シルバー (内寸 495 x 250 x 65+20mm)



KC エフェクターケース EC-65/SV シルバー (内寸 495 x 350 x 65+20mm)



KC EC-60/OR オレンジ エフェクターケース〈キョーリツ〉-楽器de元気



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Blog Archive » 意外と内寸が小さいですぅ… エフェクターケース K.C. ...



KC エフェクターケース EC-60/BK ブラック (内寸 495 x 250 x 65+20mm)