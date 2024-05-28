アコーディオン TOMBO J-80

TOMBOのアコーディオン(型番:J-80)です。TOMBOの中でも華やかな模様が特徴です。1年半ほど前に、メルカリで約9万円で購入しました。別のアコーディオンとコンサーティーナを入手し、スペースが不足してきたので手放すことにしました。■状態・演奏はちゃんとできる状態です。・ベルト金具のこすれによる傷がありますが、近くで見ないとわからない程度です。・蛇腹に穴はないと思います。(左手の持ち手が勝手に落ちていかないため、不具合なしと判断しています)・鍵盤、ボタンに沈みや弾きづらい場所はありません。・左手を置く部分に、滑り止めテープが貼られています。前の持ち主が貼ったものですが、そのまま使用していました。・蛇腹を固定する金具に不具合ありません。状態を確認したい箇所があればコメントください。なお、専門家ではないので答えられない内容があったらすみません。。■その他・私の前の持ち主が平成28年に新品購入したものです。・TASCANNIというアコーディオンメーカーのショルダーケースに入れた上で梱包します。・現在の税込定価：¥385000■説明(谷口楽器様より引用)初めてアコーディオンを弾く方に、機能・価格共に最適なトンボ製アコーディオンです。抱えやすくコンパクトな34鍵に、[M.M.L]は幅広いジャンルに対応します。ベース部は7thコードまでの5列です。■仕様鍵数:34音域:G〜Eリード:M.M.Lベース:80ベーススイッチ:鍵盤部7+ベース部2サイズ:幅41×高40.5×奥行19(cm)重量:8.7kgカラー:黒#TOMBO#J_80



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