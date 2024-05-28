太鼓の達人 公式マイバチ 3種セット

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商品詳細
新品未開封です。3種セットの値段ですバラ売りの場合は要相談です以下、公式サイトより抜粋───────────────世界大会などの公式大会で使用可能。木材選びからこだわり、多数の試作を経て設計した3タイプ●朱-aka-【特徴】短くとりまわしやすい【製品素材】木材：ビーチ【対象年齢】6才以上【サイズ】長さ：350㎜●蒼-ao-【特徴】長くて低反発【製品素材】木材：メイプル【対象年齢】6才以上【サイズ】長さ：380㎜【生産エリア】日本●山吹-yamabuki-【特徴】長くて高反発【製品素材】木材：ビーチ【対象年齢】6才以上【サイズ】長さ：380㎜【生産エリア】日本
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