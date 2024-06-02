シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音

内面にチャクラが描かれた、手打ち・手描き・手磨きのオールハンドメイドのボウルで、手打ちならではの長く続く倍音のうねりが押し寄せます。チャクラをイメージしながらの瞑想タイムにオススメです。サイズ直径約23cm高さ約10cm重さ1,512gサウンド：D音149Hz〜※リング、マレット、スティック付属△▼△▼△▼△▼△▼△▼△いい音お安く#美音堂△▼△▼△▼△▼△▼△▼△#ファインアートボウル#手打ち#ハンドメイド#チャクラ#ヨガ#倍音ヒーリング#瞑想#リラクゼーション



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