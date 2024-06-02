  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
商品番号 D56513972946
商品名

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 10,810 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

内面にチャクラが描かれた、手打ち・手描き・手磨きのオールハンドメイドのボウルで、手打ちならではの長く続く倍音のうねりが押し寄せます。チャクラをイメージしながらの瞑想タイムにオススメです。サイズ直径約23cm高さ約10cm重さ1,512gサウンド：D音149Hz〜※リング、マレット、スティック付属△▼△▼△▼△▼△▼△▼△いい音お安く#美音堂△▼△▼△▼△▼△▼△▼△#ファインアートボウル#手打ち#ハンドメイド#チャクラ#ヨガ#倍音ヒーリング#瞑想#リラクゼーション
http://narcologia.ru/goods/cotton174861.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle85166.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming75192.html

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
シンギングボウル プロフェッショナルセラピーボウル 23cm D音-

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
シンギングボウル プロフェッショナルセラピーボウル 23cm D音-

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音-

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
シンギングボウル　フルムーンボウル - 通販 - gofukuyasan.com

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音-

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
シンギングボウル スーパーファインアートボウル 23cm D音-

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
シンギングボウル フルムーン マットゴールド 19cm D音-

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
シンギングボウル プロフェッショナルセラピーボウル 23cm D音-

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
シンギングボウル セブンチャクラセット | BIONDO

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
シンギングボウル スーパーファインアートボウル 23cm D音-

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
シンギングボウル セブンチャクラセット | BIONDO

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音-

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
Amazon.co.jp: シンギングボウルシンキングボールクリスタルチャクラ ...

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
シンギングボウル／フルムーンボウル・セブンメタル 【φ12cm ...

シンギングボウル チャクラボウル 23cm D音
チャクラシンギングボウル(RED): 『チャイハネ』公式通販

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru