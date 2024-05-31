寺山修司 詩集（全3巻）

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商品詳細
寺山修司が好きで蒐集してきましたが、大事にしてくださる方にお譲りしたいと思います。古い本ですが、暗所に保管していましたのでヤケもなく、とても綺麗です。「日本童謡詩集」「旅の詩集」「人生処方詩集」#寺山修司#寺山_修司#本#日本文学／詩歌
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