ニンテンドー3DS本体　ミスティピンク　ドラクエ11つき

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ニンテンドー3DS本体 お色はミスティピンクです。【内容物】本体専用タッチペンSDメモリーカード2GB（東芝製）おまけとしてドラゴンクエスト11のソフトをお付けします。※充電器は付属しません動作確認済みです。特段問題なく動作いたします。本体初期化済です。操作、持ち運びに伴う小傷等ございますが一見したところ目立った傷は見受けられません。画面には2枚とも保護シールを貼り付けしております。全て写真にてご確認下さい。あくまでも中古品なため、記載事項以外に細かな傷等ある場合もございます。ご了承の上お求め下さい。「ニンテンドー3DSミスティピンク」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS