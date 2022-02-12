

Amazon.co.jp: 張韶老師の二胡講座 上巻下巻 セット : ホーム＆キッチン



Amazon.co.jp: 張韶老師の二胡講座 上巻下巻 セット : ホーム＆キッチン



Amazon.co.jp: 張韶老師の二胡講座 上巻下巻 セット : ホーム＆キッチン



Amazon.co.jp: 張韶老師の二胡講座 上巻下巻 セット : ホーム＆キッチン



Amazon.co.jp: 張韶老師の二胡講座 上巻下巻 セット : ホーム＆キッチン



教則本 張韶（チョウショウ）老師の二胡講座 上巻 （理論編 楽器・歴史・奏法）



Amazon.co.jp: 張韶老師の二胡講座 上巻下巻 セット : ホーム＆キッチン



Amazon.co.jp: 張韶老師の二胡講座 上巻下巻 セット : ホーム＆キッチン



Amazon.co.jp: 張韶老師の二胡講座 上巻下巻 セット : ホーム＆キッチン



Amazon.co.jp: 張韶老師の二胡講座 上巻下巻 セット : ホーム＆キッチン



教則本 張韶（チョウショウ）老師の二胡講座 上巻 （理論編 楽器・歴史・奏法）



教則本 張韶（チョウショウ）老師の二胡講座 上巻 （理論編 楽器・歴史・奏法）



張韶老師の二胡講座(下巻)譜面編 練習曲・楽曲 ※送料無料※



張韶老師の二胡講座(下巻)譜面編 練習曲・楽曲 ※送料無料※ - 十三堂楽器



教則本 張韶（チョウショウ）老師の二胡講座 上巻 （理論編 楽器・歴史 ...

張韶老師の二胡講座上巻理論編楽器歴史奏法下巻譜面編練習曲楽曲2冊セットです。◎二胡の初心者からプロ・指導者まで、必携です【解説】本書は、張韶氏の長年にわたる豊富な経験と知識を集大成し、二胡の歴史や各種奏法・練習法などについての詳細な解説と効率よく状態津できる練習曲、多彩な中国音楽を中心とした楽曲全222曲を収録(上下巻)。中国・香港・台湾・東南アジア各国で370余万部の売り上げを誇った歴史的名著である。日本語版では「理論編」「譜面編」の分冊とし、図を大幅に増補して、日本人読者の理解の一助とした。【著者】張韶(ちょうしょう)氏は、元中国二胡学会会長。中国音楽学院で劉天華の直弟子の儲師竹や蒋風之に二胡を師事。卒業後は創設直後の中央民族放送楽団で主席兼ソリストとして活躍。その後、母校である中央音楽学院で教鞭をり、多くのプロ奏者を育成した。また、楽器の改良や放送講座の開設等を通じて二胡の普及活動に尽力、中国音楽家協会二胡専家委員会主編として二胡検定制度の創設にも携わった。教則本、論文、作曲なども多数。代表作に「花鼓調」など。★二胡の最高レベルの指南書購入してから自宅保管、未使用です。汚れなどはありませんが、自宅保管のため、その点ご了解頂ける方にお願いいたします。