超絶格安　BOOWY PSYCHOPATH おまけスペシャル13枚DVD付き氷室

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世界に誇れる伝説のカリスマビートロックバンドBOOWYの史上最高傑作アルバムでBOOWYのラストアルバムの『PSYCHOPATH』です。それでですけど、今回こちらのBOOWYのPSYCHOPATHを落札して頂いた方がご希望された場合により、私の心からの感謝の気持ちとして、↓こちらのBOOWYの13枚の貴重DVDを無料でプレゼントします。間違いなく超格安での出品ですし、ほしい方観たい方は大勢いると思いますので、ご購入はまさに早い者勝ちのお1人様だけですね。今回無料でプレゼントしますBOOWYの13枚の貴重DVDは☆1983.4.30新宿ロフト【もちろんこの時のライブだけの伝説的な沢山のBOOWYの未発表曲、新曲、CDで発売された曲のアレンジ違い曲、歌詞違い曲が多数あります。この映像を観たことがない方は間違いなく心から全身全霊に鳥肌が立つくらいに感動します。1時間9分】☆1983.10.5渋谷スタジ【もちろん～がございます。38分】☆1983.12.18高崎福祉会館【18分】＋1985.12.24渋谷公会堂【こちらの映像だけ残念ながら無音です。8分】＋1986.1.14中野サンプラザ【全2分30秒】＋1986.1.14日比谷野外音楽堂【32分】※4つのBOOWYの映像が1枚のDVDになっているもの。☆1984.3.30新宿LOFT【もちろん～がございます。1時間11分】☆1984.8.7高知窪川体育館【もちろん～がございます。1時間11分】☆Rock'nRollOlympic1985＋1986等のライブ映像が1枚のDVDになっているもの【1時間4分】☆1985.3.12ロンドンマーキークラブ【もちろん～がございます。43分】☆1985.6.25渋谷公会堂【42分】☆1986.4.11埼玉会館【1時間33分】☆1986.7.2日本武道館【ライブCDとして発売された超貴重プロショットでの撮影でのノーカット完全版のライブ映像。1時間10分】☆1986.12.10日本武道館【Rock'nRollCIRCUSTOURプロショット映像ノーカット完全版ライブ映像。1時間42分】☆1987.8.9スポーツランド30分】☆1988.4LASTGIGS【1時間49分】