パチスロ(秘)必勝法 最新16機種パターン大研究

パチスロ(秘)必勝法最新16機種パターン大研究古城二朗著日東書院本社（1986/12発売）カバーに折り目が3か所、カバー内側に汚れがあります。中は折り目が1か所、軽い汚れが1か所あります。実家に長年置いてあった物なので、他にも経年劣化があるかもしれません。それでもご了承いただける場合のみご購入ください。気になる点や画像追加の希望ありましたら、ご購入前にコメントお願いします。パチンコパチスロスロットレトロslotretroパルサープラネット1号機一号機#古城二朗#古城_二朗#パチンコ#パチスロ#スロット#レトロ#slot#retro#日東書院#日東書院本社#1号機#一号機