稀少本 シャーロット シュタイナー Karoleena

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商品詳細
KaroleenabyCharlotteSteinerカバーなしかなり古い本ですのでそれなりのダメージがあります。記名あり。綴じに破れ。経年による日焼け、しわ、汚れ、シミ、小さな破れ、折れ、擦れ等があります。絵本のサイズは写真を参考にしてください。20cmのものさしを横に置いています。簡易包装でメルカリ便で発送します。アンティークやビンテージの商品に理解ある方のご購入をお待ちしております。☆他にもたくさんの絵本を出品中（↓で検索）#めぐのほんだな❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎❤︎アンティーク洋書絵本古書古本紙もの紙モノ昭和レトロヴィンテージ撮影小物vintage雑貨インテリア1950196050年代60年代ディスプレイ
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