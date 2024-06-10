【超美品】小玉歩 コンテンツセールスマスターコースDVD全14枚セット 完全版

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小玉歩さんのコンテンツセールスマスターコースDVD【全14枚セット】の完全版です。2019年1月に、公式サイトより新品で購入（59,800円税込）したDVD教材です。新品購入後、PCにデータ保存するために１回だけ再生しました。その後は、引き出しの中に１年２ヶ月ほど大切に保管しておりました。動作保証済みです。（2020年3月現在）各DVDの再生回数は、動作確認含めて２〜３回ほどです。写真の通り、欠品は一切ありません。新品同様、DVD全14枚すべてございます。（以下詳細）■DISC1、コンセプトメイキング編前編■DISC2、コンセプトメイキング編後編■DISC3、コンセプトメイキング編ワーク発表前編■DISC4、コンセプトメイキング編ワーク発表後編■DISC5、媒体構築編前編■DISC6、媒体構築編後編■DISC7、セールス編前編■DISC8、セールス編後編■DISC9、成果報告vol.1前編■DISC10、成果報告vol.1後編■DISC11、成果報告vol.2前編■DISC12、成果報告vol.2後編■DISC13、成果報告vol.3前編■DISC14、成果報告vol.3後編申し訳ございませんが、すでに格安料金ですので、値下げ交渉は応じられません。。近日中に3000円〜5000円の値上げも検討しておりますので、お早めに！！なお、メルカリらくらく便にて丁寧に梱包してお送りいたします。即決される方、大歓迎です！取引したことを絶対に後悔はさせません。ぜひお待ちしております(^^)/