【廃盤】ハヌマーン Re Distortion

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらワンオーナーのお品物になります。❏詳細情報・タイトル:ハヌマーンReDistortion・レーベル:ASRRecords–DQC-488・フォーマット:CD,Mini-Album・国:Japan・リリース:2010年・ジャンル:AlternativeRock❏収録曲NiceToMeetYouFeverBelieverFeedback今夜、貴方とマトンシチューワンナイト・アルカホリックReDistortion幸福のしっぽリボルバー❏コンディション【ケース】キズ、スレあり【ジャケット/ライナー】目立つ汚れ等なし【CD】目立つキズ等なしよりアグレッシブ・ストレートになった一面と、ミドルテンポの楽曲をより隙なくコンパクトにまとめ、コーラスワークの増加など、バンドとして確実な進化をみせる。歌詞の面でも「文学ではなく、音楽である」というスタンスによる独特の言葉選びのセンスは秀逸で、音符と言葉が互いに磁石のように引き付けあう。より高い次元で独自性と大衆性を内包した今作は、彼らのターニングポイントとなる作品。#ハヌマーン#Hanumaan
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ハヌマーンCDまとめ売り-
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