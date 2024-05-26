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【廃盤】ハヌマーン Re Distortion
商品番号 X43231902272
商品名

【廃盤】ハヌマーン Re Distortion
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,081 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらワンオーナーのお品物になります。❏詳細情報・タイトル:ハヌマーンReDistortion・レーベル:ASRRecords–DQC-488・フォーマット:CD,Mini-Album・国:Japan・リリース:2010年・ジャンル:AlternativeRock❏収録曲NiceToMeetYouFeverBelieverFeedback今夜、貴方とマトンシチューワンナイト・アルカホリックReDistortion幸福のしっぽリボルバー❏コンディション【ケース】キズ、スレあり【ジャケット/ライナー】目立つ汚れ等なし【CD】目立つキズ等なしよりアグレッシブ・ストレートになった一面と、ミドルテンポの楽曲をより隙なくコンパクトにまとめ、コーラスワークの増加など、バンドとして確実な進化をみせる。歌詞の面でも「文学ではなく、音楽である」というスタンスによる独特の言葉選びのセンスは秀逸で、音符と言葉が互いに磁石のように引き付けあう。より高い次元で独自性と大衆性を内包した今作は、彼らのターニングポイントとなる作品。#ハヌマーン#Hanumaan
http://narcologia.ru/goods/forthcoming782992.html
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