デジヴァイス Ver.15th

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商品詳細
DIGIVICEVer.15thYAMATOISHIDACOLORデジヴァイスVer.15th 石田ヤマトカラー開封済み動作確認済み絶縁体付き液漏れ防止のため電池抜き外箱に多少の傷や汚れがあると思います。特に目立つ傷や汚れはありませんが、購入後短期間使用しておりましたので本体に多少のスレはあると思ってください。あくまで中古品とご理解ください。動作は確認済みです。また、液漏れ防止のため電池を抜いております。#デジモン#デジタルモンスター#デジヴァイス#デジモンアドベンチャー#デジモンペンデュラム#デジモンプログレス#初代#育成#本郷あきよし#東映アニメーション#BANDAI#1999#2014
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