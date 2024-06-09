TAKE IVY photo by T.HAYASHIDA

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商品詳細
著 者：ShosukeIshizu , ToshiyukiKurosu , HajimeHasegawa写 真：TeruyoshiHayashida発行所：powerHouseBooks「TakeIvy」は、アメリカのイビー・リーグの学生たちの日常を写真とともに収録した、伝説的なファッション写真集です。1965年に初版が出版され、当時のアメリカン・カジュアルスタイルを日本に紹介したことでも知られています。洗練されたスタイルの学生たちが、ダイニングホールやキャンパスなどで過ごす様子が、細部まで綿密に撮影されています。本書は2010年の初めての英語版になります。著者について：林田輝善（はやしだてるよし）は、東京の青山で生まれ、育ちました。Men'sClub誌の創刊後、同誌の表紙写真を撮り始め、その洗練されたスタイルで知られています。手作りの山椒漬けやグンネルの天ぷら、ライスリングワインが好きで、美食家としても知られています。石津正介は、石津オフィスの代表取締役です。岡山県出身で、桑沢デザイン研究所を卒業後、Men'sClubの編集部に入り、1960年にVANJacketに移籍しました。1983年に石津オフィスを設立し、Niblickなどのブランドをプロデュースしています。黒須利幸は、東京で育ちました。1961年にVANJacketに入社し、商品開発や販売促進などを担当しました。1970年に独立し、CrossandSimonを立ち上げました。ブランド解散後は、伝説的なバラエティ番組「アサヤン」にレギュラー出演し、人気を博しました。
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Take Ivy
TAKE IVY（林田昭慶 写真、石津祥介・くろすとしゆき・長谷川元 文） | bookstore ナルダ powered by BASE
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林田昭慶 TAKE IVY | タイムカプセル
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