JUNHO (From 2PM) CD アルバム 6枚セット ジュノ

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商品詳細
1FEEL2SOGOOD3DSMN42017S/S5WinterSleep6想像・国内正規品・ミニアルバムCD6枚セットになります。・通常盤CD1枚組仕様・トレカなし・ケース表面にスレあり・ディスクの状態はほぼ全て良好ですが一部ディスクに少しのスレがあります。(再生には一切問題ありません)※バラ売り、値下げ不可#2PM#JUNHO#ジュノ#LEEJUNHO
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