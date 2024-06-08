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Dell S2421HGF ゲーミングモニター 144Hz 23.8インチ
商品番号 V76946021725
商品名

Dell S2421HGF ゲーミングモニター 144Hz 23.8インチ
ブランド名 デル
特別価格 税込 6,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入時期：2021年4月新しいモニターを購入した為出品致します。丁寧に扱っていた為写真の通り状態は綺麗です。付属品完備Amazonで購入したDisplayPortもお付け致します！動作確認済み不具合等ありません外箱はありませんので組み立てを外した後丁寧に梱包させていただきます。即購入⭕️#Dell#DELLS2421HGF23_8インチゲーミングモニター
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