SEGA メガドライブ ミニ　美品　9/23迄



SEGA メガドライブ ミニ 美品 9/23迄



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購入してから遊ぶ時間がないので手放します中身は確認の為開けましたが、使用してません。即購入可能です。再利用段ボールに梱包し発送します。他の出品と同梱可能ですSEGAメガドライブミニcolor:BLACKポータブル・据置タイプ:据置タイプ#セガ#SEGA