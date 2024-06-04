ZOOM ズーム フィールドレコーダー 32ビットフロート32bit F2-BT

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商品詳細
種類···マイクZOOMズームフィールドレコーダー32bitfloat32ビットフロート対応ブラック FT-BT2022年6月に購入してから テストで数分間録音した依頼現場では使用せず眠ったままでしたので出品します。3年延長により保証が残っております。2025年6月までありますユーザー登録変更をする形かこちらの方でメーカーとやりとりを対応させていただきます。必要な場合 購入後やりとりできたらと思います。MicroSDカード と 単位4電池が付属していないのでご購入ください。*Bluetooth内蔵モデル\u002632bitフロート録音対応レコーダー*衣服の胸元などに装着できる、スクリューロック付きラベリアマイク(LMF-2)付属*デュアルADコンバータ回路と32bitフロート録音で、ゲイン調整不要で音割れの無いレコーディング*44.1kHzまたは48kHzサンプリング、32bitフロートWAVフォーマットで記録*映像との正確な同期を実現する高精度なタイムコード
http://narcologia.ru/goods/freshman928156.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic213737.html
http://narcologia.ru/goods/protein610534.html
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