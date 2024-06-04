

【裁断済み】精神科治療学 第33巻増刊号 精神科臨床144のQ\u0026A 【裁断済み】精神科治療学 第33巻増刊号 精神科臨床144のQ\u0026A



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精神科治療学第33巻増刊号 精神科臨床144のQ\u0026A★購入前に必ず全文をお読みください★・スキャン用に裁断したもので、普通に読書をするためのものではありません。自炊にご理解のある方のみご購入下さい。(自炊や裁断の意味が不明な方はご購入をお控え下さい) ・裁断済みのために商品の状態は「全体的に状態が悪い」としております。・背表紙は裁断のためありません。・日焼けや皺、また多少の傷も少しございます。ご了承の程よろしくお願いいたします。・素人裁断のために御理解の上でご検討ください。写真に裁断面を添付しておりますので、ご確認ください。裁断面はやや曲がっていますが、スキャン(scansnapix500)ではあまり気になりませんでした。