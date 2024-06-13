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- ※お値下げしました ワタベウェディング ウェディングネックレス\u0026イヤリングセット
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商品詳細
カラー···ホワイトネックレス・イヤリング【PVNE-4（淡水パール）】ワタベウェディング WATABEWEDDING※白石麻衣着用の物と同じです。定価16500円です。箱もお付けします。キラキラ感が可愛く、上品なセットになります。結婚式で使用しました。傷などは目視できませんが、自宅保管品であることをご理解願います。質問などありましたらお気軽にお声掛けください。即購入可能
http://narcologia.ru/goods/composite206654.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral264432.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis393044.html
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