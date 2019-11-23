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セーラームーン cosmos コスモス Figuarts mini 3体セット
商品番号 M46355160341
商品名

セーラームーン cosmos コスモス Figuarts mini 3体セット
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 4,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セーラームーンcosmosコスモスFiguartsminiフィギュアーツミニセーラースターファイターセーラースターヒーラーセーラースターメイカー3体セット新品未開封です。↓海外のセーラームーン関連商品も扱っています。#ゆのセーラームーン※梱包はリサイクル資材を使用し、簡易包装とさせていただきます。※初期傷等気になさる方や完品をお求めの方は、ご購入をお控えください。※素人保管につき、神経質な方はご購入ご遠慮ください。※すり替え防止のため、キャンセル、返品、返金は対応しておりません。※配送中の破損、紛失、事故等の責任は負いかねますので、予めご了承ください。美少女戦士セーラームーンセーラームーンcosmos
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