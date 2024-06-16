【10本5組】和太鼓 ばち 直径29mm 長さ50cm ひのき 桧 バチ

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ご覧いただきありがとうございます！現役和太鼓奏者の私が『自分が使いたいバチ』を作りました。本物の桧（ひのき）を使って一本一本手作りで作っています。材 質：桧（ひのき）サイズ：長さ50cm 太さ29mm 重さ約165g（1本あたり）数 量：1組（2本）用 途：宮太鼓（中太鼓）中太鼓を叩くのにちょうどいいサイズのバチです！ひのきなので他の木に比べて軽くて扱いやすいです。初心者の方はもちろん、経験者は演奏の本番用に最適です。【まとめ買い】3本→3100円（50円お得）4本→4100円（100円お得）5本→5100円（150円お得）6本→6100円（200円お得）7本→7100円（250円お得）8本→8100円（300円お得）9本→9100円（350円お得）10本→10000円（500円お得）まとめ買いをご希望の際はご購入前にコメントをお願いします。大勢の方に一気に必要な場合や、予備バチも合わせてご注文されたいときにご利用ください！梱包はリサイクル資材を使用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。#和太鼓#バチ#長胴太鼓#宮太鼓#締太鼓#桶胴太鼓#ひのき#桧種類...太鼓アクセサリー・パーツ...バチ