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ビーバップハイスクール　漫画　1巻〜30巻セット
商品番号 E46631702401
商品名

ビーバップハイスクール　漫画　1巻〜30巻セット
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビーバップハイスクールの漫画1巻〜30巻セット古い漫画ですので、全体的に経年劣化は目立ちますが、読む分には問題ありません。読む機会がないので出品することにしました。こちらは中古品のためシミやシワがある事を承知の上でご購入下さい。ノークレームノーリターン、購入後のキャンセルも不可でお願い致します。こちらは即購入可能となります。また、別で1巻〜48巻の全巻セットも出品しておりますので、よければそちらもご覧下さい。ご検討のほど、よろしくお願い致します。
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