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2CD + 3Blu-ray + 写真集　E-girls / E.G.CRAZY
商品番号 K86990650759
商品名

2CD + 3Blu-ray + 写真集　E-girls / E.G.CRAZY
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 4,346 円
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商品詳細

「E.G.CRAZY」E-girls『E.G.CRAZY』（イー・ジー・クレージー）は、日本の女性音楽ユニットE-girlsの4枚目となるオリジナル・アルバム。2017年1月18日にrhythmzoneより発売された。前作『E.G.SMILE-E-girlsBEST-』より、約11ヶ月ぶりとなるアルバム（オリジナルアルバムとしては『E.G.TIME』以来約2年ぶり）。CDには、2015年5月以降のシングル「Anniversary!!」「DanceDanceDance」「Merry×MerryXmas★」「E.G.summerRIDER」「PinkChampagne」「Go!Go!Let'sGo!」の表題曲、カップリング曲に加え、未発表新曲4曲に「Love,Dream\u0026Happiness」を新録した全24曲を収録。Disc1のCD1枚【E.G.POP】、Disc2のCD1枚【E.G.COOL】、Disc3のビデオクリップ集、Disc4の「E-girlsLIVETOUR2016〜E.G.SMILE〜inさいたまスーパーアリーナvol.1」ライブ映像、Disc5の「E-girlsLIVETOUR2016〜E.G.SMILE〜inさいたまスーパーアリーナvol.2＜ENCORE＞」ライブ映像と【DocumentMovie】「E-girlsLIVETOUR2016〜E.G.SMILE〜」Documentaryを収録。2CD＋DVD3枚組、2CD＋Blu-ray3枚組の2種、2CD＋DVD1枚組、2CD＋Blu-ray1枚組の2種、計4種はスマプラムービーとスマプラミュージック。2CD1種はスマプラミュージック。全5形態で発売されている。初回生産限定盤は三方背ケース入り。E-girlsの魅力を詰めこんだ120ページにも渡るスペシャル写真集が付属されている。#Egirls#E_girls#CD・DVD
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