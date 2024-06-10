ビッケブランカ/ RAINBOW ROAD-軌-〈初回生産限定〉DVD.2CD他



Vicke Blanka presents RAINBOW ROAD -軌-(初回生産限定盤)(Blu-ray+2CD) [Blu-ray]



Vicke Blanka presents RAINBOW ROAD -軌-(DVD+2CD) : ビッケブランカ ...



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世界を翔るビッケブランカ「RAINBOW ROAD」第2弾開催 海外で得た ...



Vicke Blanka presents RAINBOW ROAD -軌-



ビッケブランカ、新自主企画イベント『RAINBOW ROAD -軌-』独占生中継 ...



ビッケブランカ】全国3都市限定でライブ映像作品「RAINBOW ROAD -軌 ...



ビッケブランカ / This Kiss (from「RAINBOW ROAD -軌-」LIVE DVD＆Blu-ray 2023.1.25 Release)



ビッケブランカ、『RAINBOW ROAD -軌-』先行プレミアム上映会 ...



ビッケブランカ ＬＩＶＥ ＤＶＤ／Ｂｌｕ－ｒａｙ発売記念 ...



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ビッケブランカ / Winter Beat (from「RAINBOW ROAD -軌-」LIVE DVD＆Blu-ray 2023.1.25 Release)



ビッケブランカが「RAINBOW ROAD」で見た“素晴らしい景色”「またここで ...



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ライブレポート】ビッケブランカ、1年に1度集まれる場所を。初の単独 ...

★夏の夢（新品）★ツベルクリン（中古）★ポニーテール（中古）★「ビッケブランカ/VickeBlankapresentsRAINBOWROAD-軌-〈初回生産限定〉」（新品）ビッケブランカ定価:￥8800#ビッケブランカ#CD・DVDビッケブランカ、自身初のアリーナ公演「RAINBOWROAD-軌-」を収めた初のライブ映像商品！定価8800円！2023年1月25日発売！【初回生産限定】形態:DVD＋CD2枚組（スマプラ対応）永続仕様：スリーブ仕様永続特典(封入)：フォトブック52P←初回限定のみに入っています。2022年10月30日(日)に東京ガーデンシアターにて開催され、ビッケブランカが日々の音楽活動の中で気づいた、自身を支えてくれるファンへの想いを形にしていくイベントの記念すべき第1回目の自身初アリーナワンマン公演「RAINBOWROAD-軌-」のライブ映像を収録。この日だけの貴重なセットリストでアンコールを含む全19曲収録。ビッケブランカの代表曲と言える「まっしろ」「CaVa?」「ウララ」他、現在ストリーミング総再生回数1,5億回再生超えた「BlackCatcher」バンド編成での初披露や、アンコールで披露されたフランス映画「シャイニー・シュリンプス！世界に羽ばたけ」全世界共通エンディング曲として話題の「Changes」など、多彩な楽曲陣を余すところなく収録、さらに同公演のライブ音源CDを収めた2枚組CD付き。RAINBOWROAD-軌-〈初回生産限定〉と夏の夢は、封を開けていませんが、一度人手に渡った中古品としてお考えいただき、気になる方はおやめ下さい。