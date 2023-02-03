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FC POCKETファミコン携帯互換機　ソフトのオマケ付き
商品番号 D10909409181
商品名

FC POCKETファミコン携帯互換機　ソフトのオマケ付き
ブランド名 コロンバスサークル
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

前に購入したFCPOCKETで今は発売されてないファミコン携帯互換機になります。今は手に入らないと思うのでこの機会にどうでしょう。(ヽ´ω`)カセット使わずに88のゲームができ、テレビに繋ぐ事もできる仕様です。おまけでファミコンソフト3本お付けします。一度も遊ばず倉庫に放置してました。今後も使う事はないかもしれないので出品します。購入した時点で本体に細かなスリキズがありました。中国仕様なので仕方ありません。ビニールの包装もなかったです。説明書も最初から入ってませんでした。(´・ω・`)箱にスリキズ汚れ等あります。[注意事項]未使用なので動作確認していません。DC外部電源でプレイした瞬間に電池で遊ぶ事ができなくなる仕様なのでお気をつけください。細かい所など見逃しあるかもしれませんのでご了承ください。m(__)mここ大事(*・ω・)つ完全美品をお求めの方、神経質な方の購入はご遠慮ください。商品到着後に受け取り完了の連絡を宜しくお願い致しますm(__)m
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http://narcologia.ru/goods/reflector211164.html
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