正規品 黒いキョーダイン 抱き枕カバー 西E田 ブルアカ モモカ 俺の嫁

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商品詳細
・商品の詳細生地：桜餅サイズ：160×50cm・商品の状態正規品の新品未開封です。発送時の品名は衣類と明記して中身が分からないようにしますのでご安心下さい。(ライクトロンは梱包時に２つ折りにいたします)・発送方法ゆうパケットポスト(出品者負担)人気タイトル...あんさんぶるスターズ！！(あんスタ)
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