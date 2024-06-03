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硯　端渓硯
商品番号 J58697650302
商品名

硯　端渓硯
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 26,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

縦約２６㌢　横約１７㌢　厚み約２㌢　重さ約１４４５㌘殆ど未使用ですが、長年の保管の為、箱にはかなりのスレが有ります。
http://narcologia.ru/goods/seamless310429.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi606547.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney243849.html
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