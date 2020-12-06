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- エヴァンゲリオン 綾波レイ RADIO EVA フィギュア 限定カラー
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商品詳細
商品説明RADIOEVAの10周年を記念し、気鋭のイラストレーター・米山舞によってRADIOEVAのアイテムを身にまとったエヴァンゲリオンパイロット5人のイラストが描かれました。このたび、HOBBYMAXJAPANがこの記念イラストのPart2をもとにしたキャラクターフィギュアを商品化。第二弾の「綾波レイ」が登場です！※イラストのイメージをした「オリジナルカラーVer.」は、RADIOEVA/EVANGELIONSTORE限定商品として登場します・スケール：1/7スケール・サイズ：全高約25cm・商品形態：PVC\u0026ABS製塗装済み完成品フィギュア・原型制作：罍沙織・制作協力：kiking、佐藤靖浩・彩色：hiro（hobbymax）・発売元：HOBBYMAXJAPAN・販売元：株式会社東京フィギュア※画像はイメージあるいは試作品の為、 実際の商品とは異なる場合がありますのでご了承ください。
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