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エヴァンゲリオン 綾波レイ RADIO EVA フィギュア 限定カラー
商品番号 E63842882160
商品名

エヴァンゲリオン 綾波レイ RADIO EVA フィギュア 限定カラー
ブランド名 ラヂオエヴァ
特別価格 税込 6,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明RADIOEVAの10周年を記念し、気鋭のイラストレーター・米山舞によってRADIOEVAのアイテムを身にまとったエヴァンゲリオンパイロット5人のイラストが描かれました。このたび、HOBBYMAXJAPANがこの記念イラストのPart2をもとにしたキャラクターフィギュアを商品化。第二弾の「綾波レイ」が登場です！※イラストのイメージをした「オリジナルカラーVer.」は、RADIOEVA/EVANGELIONSTORE限定商品として登場します・スケール：1/7スケール・サイズ：全高約25cm・商品形態：PVC\u0026ABS製塗装済み完成品フィギュア・原型制作：罍沙織・制作協力：kiking、佐藤靖浩・彩色：hiro（hobbymax）・発売元：HOBBYMAXJAPAN・販売元：株式会社東京フィギュア※画像はイメージあるいは試作品の為、　実際の商品とは異なる場合がありますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/reproduce268355.html
http://narcologia.ru/goods/stair261700.html
http://narcologia.ru/goods/diamond130558.html
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