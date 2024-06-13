ふみくん ヴィレバンコラボ パーカー Lサイズ

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【フリイラくん×ヴィレッジヴァンガード】限定コラボグッズ発売！！



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ふみくんのヴィレバンコラボ第1弾のパーカーLサイズです。現在は入手困難と思われます。自宅で1度着用しましたが、その後洗濯して、ハンガーで保管していました。即購入OK#ふみくん#ピアノ#ヴィレバン