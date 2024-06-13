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ふみくん ヴィレバンコラボ パーカー Lサイズ
商品番号 S82648133331
商品名

ふみくん ヴィレバンコラボ パーカー Lサイズ
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ふみくんのヴィレバンコラボ第1弾のパーカーLサイズです。現在は入手困難と思われます。自宅で1度着用しましたが、その後洗濯して、ハンガーで保管していました。即購入OK#ふみくん#ピアノ#ヴィレバン
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