ION numark iDJ iPod DJターンテーブル 人気☆

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iDJはモバイルDJやiPodユーザーが持つ携帯用音楽ライブラリ等をパーソナルミュージックプレイヤーからDJ機器に接続する事を可能にした2チャンネルのミキサーです。 これにより、iPod内の音源をリミックスしたり、スピーカーに接続し野外や屋内等様々なロケーションでのパーティーに使用したり、クラブでのバックアップシステムとして設置する等、これまで以上にiPodが音楽を必要とするあらゆる空間で用いる事を可能にしました。外観は、iPodと調和するよう白く美的でコンパクトなデザインを施し、ライトは青いLEDを使用。iDJは音楽をよりアクセスしやすく、iPodを使って様々な場面で快適に音楽を提供するよう設計されたDJミキサーです。■2つのiPod ドッキングステーションは、iPodのボトムコネクターと接続でき、接続中は充電を行えます■大口径のiPodナビゲーション・コントロール■各チャンネルには３バンドＥＱとゲイン・コントロール■トーンと音量コントロール付マイクロフォン・インプット■各チャンネルにPhono/Line切替スイッチ搭載、他の機器（ターンテーブル、CDプレイヤー等）との接続が可能■PCもしくはMACからUSBを経由してiDJへ接続可能■DJブース等のスペースがタイトな場所でも設置できるよう、ターンテーブルのプラッター上のセンタースピンドルにiDJをはめ込み、ターンテーブル上にiDJを置くことが可能■DJプレイの際、操作がシンプルに行え、センシティブな動きにも対応できるよう、iPodユーザー・インターフェースの操作性を高めた設計■S-Video端子を装備。iPodPhotoや写真データをモニター、プロジェクター、テレビ画面に写し、スライドショーやプレゼンテーションに用いる事が可能■重量：1.8kg■サイズ：282.5mmx287.5mmx65mm(奥行x幅x高さ)動作確認済み、中古品である事をご理解の上ご購入ください。本体、コード、箱付き即購入可値下げ不可