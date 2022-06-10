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日常組 一番くじ ぺいんと 死神 アクスタ クリアファイル すわりんこ 18点
商品番号 N95007106760
商品名

日常組 一番くじ ぺいんと 死神 アクスタ クリアファイル すわりんこ 18点
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 5,693 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日常組の一番くじでロッド買いしました。ぺいんとさんと死神さんのアクスタ、クリアファイル、すわりんこになります。アクスタぺいんとおでかけ×2部屋着×1死神おでかけ×3クリアファイルぺいんと×6死神×5すわりんこぺいんと×1定価×18+手数料+送料(210)の設定金額です。交換にも出してるので変動する場合があります。こちらからのバラ売り可能ですが割高になります。(別出品にてバラの出品はしてます。)アクスタ(2000円)クリアポスター(1500円)すわりんこ(1000円)バラ値段+手数料+送料になります。⚠アクスタのバラ売りはすわりんこorクリアポスタを3点以上抱き合わせお願い致します。キャラセットの場合ぺいんと定価×10+手数料+送料=8011円死神定価×8+手数料+送料=4122円変動する可能あり纏めて購入者優先即購入❌バラ売り️⭕️(クリアファイル、すわりんこ含む4個～)お値下けは要相談(大幅なお値下げは❌)検索日常クロノアトラゾーぺいんと死神(しにがみ)一番くじ
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