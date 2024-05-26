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ヤングエース　付録　アクリルスタンド　文豪ストレイドッグス
商品番号 B64541146302
商品名

ヤングエース　付録　アクリルスタンド　文豪ストレイドッグス
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 5,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤングエース　2020年7月号、2020年8月号　少年エース　2020年8月号　特別付録　アクリルスタンド　クリアスタンド　原作絵　春河35内袋未開封品暗所にて保管しておりました。撮影と状態確認のため、中也のみ外箱を開封しました。太宰、織田は未開封です。宅配便で発送します。※外箱不要の場合は送料分お値下げ可能です。事前にコメント欄からお知らせください。文豪ストレイドッグス　文スト太宰治　だざい　おさむ中原中也　なかはら　ちゅうや織田作之助　おだ　さくのすけBEAST
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