ヤングエース　付録　アクリルスタンド　文豪ストレイドッグス

ヤングエース 2020年7月号、2020年8月号 少年エース 2020年8月号 特別付録 アクリルスタンド クリアスタンド 原作絵 春河35内袋未開封品暗所にて保管しておりました。撮影と状態確認のため、中也のみ外箱を開封しました。太宰、織田は未開封です。宅配便で発送します。※外箱不要の場合は送料分お値下げ可能です。事前にコメント欄からお知らせください。文豪ストレイドッグス 文スト太宰治 だざい おさむ中原中也 なかはら ちゅうや織田作之助 おだ さくのすけBEAST