ダダリオ / エレキギター 弦 バルクボックスセット

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＜概要＞2023年6月、新品で購入したDADDARIO(ダダリオ)/EXL110-B25BulkBoxRegularLightです。25セットのバルクパックとなります。間違えて購入してしまったため、出品いたします。＜仕様＞■エレキギター用弦■XLNICKEL■ニッケル・ラウンドワウンド■RegularLight■010、013、017、026、036、046■25セットバルクパック＜備考＞・気泡緩衝材（プチプチ）で包んだ上で、紙袋などを用いて梱包いたします・販売店の価格よりお安く出品しておりますバルクパックの弦は個別包装の1セット売りのものに比べ、クセや歪みが少ないため、張り替え直後からチューニング精度が確保でき、ハリのある音が堪能できます。ギター弦は価格が年々高騰しております。お得なバルクパックの購入を、是非御検討下さい。どうか宜しくお願い致します。#DADDARIO#ダダリオ#strings#弦#guitar#ギター#エレキギター#ストリングアクセサリー...その他