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値下げ不可 sabian aa holy china
商品番号 H92066568658
商品名

値下げ不可 sabian aa holy china
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 9,020 円
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商品詳細

美品です。割れや欠けはありません。激しく叩いてないので打痕もあまりありません。ハイパワーで音抜けも良いです。ご検討宜しくお願い致します。〜以下サウンドハウス様より引用〜特徴チャドスミスがプロデュースしたホーリーチャイナは、表面に小さなO-Zoneホールが多数存在し、ユニークな爆発音と大音量の中でも埋もれる事の無い、存在感のあるサウンドが魅力です。スペック■シンバル■シリーズ：AAシリーズ■ホーリーチャイナ■サイズ：19\"
http://narcologia.ru/goods/reflector795264.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring264396.html
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