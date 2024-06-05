値下げ不可 sabian aa holy china

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商品詳細
美品です。割れや欠けはありません。激しく叩いてないので打痕もあまりありません。ハイパワーで音抜けも良いです。ご検討宜しくお願い致します。〜以下サウンドハウス様より引用〜特徴チャドスミスがプロデュースしたホーリーチャイナは、表面に小さなO-Zoneホールが多数存在し、ユニークな爆発音と大音量の中でも埋もれる事の無い、存在感のあるサウンドが魅力です。スペック■シンバル■シリーズ：AAシリーズ■ホーリーチャイナ■サイズ：19\"
http://narcologia.ru/goods/reflector795264.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring264396.html
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